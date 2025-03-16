Hastaneye yürüyerek girdi cesedi çıktı! Yağ aldırma ameliyatı sonu oldu

İzmir'de ikamet eden 32 yaşındaki Yılsu Tümen, yağ aldırma operasyonu için İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde özel bir tıp merkezinde ameliyat geçirdi.

NTV'den Tuana Çiftçi Zengin'in haberine göre Tümen, yağ aldırma operasyonuna 160 bin lira ücret ödemeyi kabul etti. Fakat iddiaya göre, kadının kan değerleri düşük çıkınca doktor kan takviyesi yapılabileceğini ifade etti. Tümen’den bunun için de ayrıca 40 bin lira talep etti.

DEFALARCA KALBİ DURDU

Operasyondan çıktıktan saatler sonra fenalık geçiren ve defalarca kalbi durduğu iddia edilen kadın 6 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

“SAĞSALİM GİRER ÇIKARIRIZ DEDİ”

Simge Tümen, ablasının doktor ihmali sebebiyle yaşamını yitirdiğini öne sürerek "Ablam o kadına gitmeden önce farklı bir doktora gidiyor tahlillerini gösteriyor ve 'Bu ameliyatı olma, kan değerlerin düşük.' deniliyor. Bizler zaten aynı şekilde söylüyorduk fakat o şahıs 'Hiçbir sorun olmaz, sağsalim girer çıkarırız” dedi.

Ablasına iki ünite kan verildiğini iddia eden Sim0ge Tümen "Ablam ameliyathaneden çıktıktan sonra birden fenalaşıyor müdahale ediyorlar kalp masajı vesaire yetersiz geliyor. Bu özel bir hastane ve yetersiz kalıyor. Apar topar kardeşimi devlet hastanesine sevk ediyorlar” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen tıp merkezi yetkilileri ise ameliyat öncesi tüm kan değerlerinin normal olduğunu, kadının ameliyattan çıktıktan 4 saat sonra odada bir anda fenalaştığını iddia etti.

Yılsu Tümen'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporundan sonra ortaya çıkacak. Acılı acile polise şikayette bulunurken ameliyatın gerçekleştiği tıp merkezinin yetkilileri de olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.