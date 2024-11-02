Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı

Kaynak: İHA
Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastasına taciz iddiasıyla gözaltına alınan cildiye doktoru, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeynep O. isimli şahıs sosyal medya hesaplarından bir doktorla ilgili taciz iddiası ortaya attı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi" dedi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Uzman Doktor M.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

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