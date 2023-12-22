Hastasını yumruklayan doktor görevden alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Hastasını yumruklayan doktor görevden alındı
Çinli doktor göz ameliyatı sırasında hareket ettiğini iddia ettiği 82 yaşındaki hastanın yüzüne üç kez yumruk attı.

Çinli bir doktorun, göz ameliyatı sırasında 82 yaşındaki hastasının yüzüne üç kez yumruk attığı şok edici video ortaya çıktı. Hastanedeki yetkililer olayı araştırırken, tesisin ana grubu cerrahı uzaklaştırdı ve hastanenin CEO'sunu görevden aldı.

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Daily Mail'in haberine göre, olay 2019'da yaşandığı ancak görüntülerin bu hafta Çin sosyal medyasında viral hale geldiği belirtildi. Görüntüler internette öfkeye yol açtı. Görüntülerde cerrahın kadının yüzüne yumruk attığı görülüyor; hastane grubu bunun hastanın ameliyat sırasında hareket etmeyi bırakmaması nedeniyle olduğunu söylüyor.

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Hastanenin bağlı olduğu firma Aier China, olayın Hong Kong'un 300 mil batısında, güneybatı Çin şehri Guigang'daki hastanesinde meydana geldiğini söyledi .

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