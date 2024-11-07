Hastayı taciz ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi (25) taciz etti.

Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.