Hastalık zamanlarında vücudumuz, patojenlerle savaşmak ve kendini onarmak için tüm kaynaklarını bağışıklık sistemine yönlendirdi. Ancak bazı gıdalar, bu kritik süreçte enflamasyonu artırarak, sindirim sistemini yorarak veya doğrudan bağışıklık hücrelerinin işlevini bozarak iyileşmeye engel teşkil etti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme epidemiyoloğu Dr. Liana Williams, konuya dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnsanlar hasta olduklarında, çoğu zaman 'kolay tüketilen' veya 'konfor sağlayan' gıdalara yönelirler. Ancak bu gıdaların birçoğu, vücudun enerji yerine sindirime odaklanmasına neden olan yüksek oranda rafine edilmiş şeker ve doymuş yağ içerir. Bu durum, bağışıklık tepkisini geciktirdi."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR HANGİ ÜÇ BESİNİ HEDEF ALDI?

Uzmanlar, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış üç gıda grubundan hastalık süresince kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı:

1. İşlenmiş Şekerler ve Yüksek Fruktozlu Şuruplar

Gelenekselleşmiş soğuk algınlığı içecekleri, gazlı meşrubatlar ve hatta bazı meyve sularında bolca bulunan işlenmiş şeker, bağışıklık sistemi için büyük bir tehdit oluşturdu.

Washington Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dr. Samuel Davies, şekerlerin beyaz kan hücrelerinin (özellikle nötrofillerin) bakteri ve virüsleri yok etme kabiliyetini geçici olarak azalttığını ifade etti.

2. Yağlı ve Kızarmış Yiyecekler (Trans ve Doymuş Yağlar Yüksek)

Cips, patates kızartması ve ağır soslu yemekler gibi doymuş ve trans yağ oranı yüksek gıdalar, vücutta yüksek seviyede enflamasyona yol açtı.

Londra King’s College'dan beslenme terapisi uzmanı Dr. Anya Sharma, bu tür yağların bağırsak mikrobiyotasını hızla bozduğunu ve bağırsak geçirgenliğini artırdığını belirtti.

Dr. Sharma, "Vücudun hali hazırda bir enfeksiyonla mücadele ettiği bir zamanda, aşırı yağlı yiyecekler bağırsaktan kana geçen enflamatuar sitokinlerin salımını tetikledi. Bu da iyileşme için ayrılması gereken enerjinin gereksiz bir iltihaplanma ile harcanmasına neden oldu" şeklinde konuştu.

3. Sade (Rafine Edilmiş) Beyaz Unlu Ürünler

Beyaz ekmek, pirinç krakerleri ve makarna gibi glisemik indeksi yüksek rafine karbonhidratlar, vücutta hızla glikoza dönüşerek şekerle benzer bir etki gösterdi.

Berlin Charité Hastanesi'nden iç hastalıkları ve beslenme uzmanı Dr. Klaus Richter, rafine edilmiş tahılların liften arındırılmış olması nedeniyle sindirim sistemini hızlıca uyardığını ve ardından kan şekerini hızla yükselttiğini ifade etti.

Dr. Richter, "Bu ani glikoz dalgalanması, vücuttaki kortizol seviyesini yükselterek bağışıklık yanıtını baskıladı. Hastalık döneminde dengeli kan şekeri, bağışıklık hücrelerinin istikrarlı çalışması için kritik öneme sahiptir" dedi.