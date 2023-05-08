Hastaysanız bu 3 besini terk edin

ASİTLİ İÇECEKLER VE MEYVE SULARI

Hastayken midenizi rahatlamak istiyorsanız meyve suyu yerine zencefilli çay içebilirsiniz. Ayrıca, bol miktarda su tüketmeniz de çok önemli.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Bazı insanlarda süt ürünleri tüketimine bağlı olarak boğazda olan mukozada kalınlaşma meydana gelebilir. Eğer hastayken süt ürünleri tükettiğinizde böyle bir hisse kapılıyorsanız, süt ürünlerinin tüketimini kesebilirsiniz. Tabii ki buna benzer bir olumsuzluk yoksa, süt ürünlerinin tüketimine devam etmelisiniz . Süt ürünleri hem protein kaynağı hem de içerdiği D vitamini enfeksiyonla mücadelede önemli bir rol oynar. Yoğurtta bulunan probiyotikler ise bağırsaklarınızda bulunan yararlı bakterileri de destekler.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidratlar hızlıca şekere çevrileceği için kan şekerinizi aniden yükseltir ve hastalıkla mücadelede sizi zayıflatır. Hasta olduğunuzda tost ya da çubuk kraker gibi gıdalardan uzak durmalı ve beslenmenize özen göstermelisiniz.