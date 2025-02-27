Hata değil doğruyu bulalım…

Erken faiz indirimleri neticesinde, paranın tahvile kayacağını sanan Merkez Bankası yönetimi, özellikle KKM’nin bitmesi ile dolar ve altına giden parayı durdurabiliriz sandı. İşin kötüsü, sattıkları, piyasaya müdahale ettikleri para bizim paramız değil emanet para. Şu anda KKM’den çıkanlar ve parasını faiz için getirenler biz hepimiz dolar alıyoruz dese Yunanistan’ın 2010 senesindeki durumuna düşeriz.

Bunun yanında 160 milyar dolar rezerv ile övünenler, şu soruya cevap veremiyor..

128 milyar dolar varken açık olan Londra SWAP kanalları, 160 milyar dolarda neden hala kapalı..

Cevap basit, 160 milyar dolar bizim paramız değilin en büyük göstergesi, emanet para..

Mehmet Şimşek’in Hatalı Politikaları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide rasyonel politikalar izleme vaadiyle göreve gelmiş, ancak uyguladığı bazı politikalar beklenen sonuçları vermemiş ve ekonomide önemli sorunlara yol açmıştır. Özellikle enflasyon, döviz kuru, faiz politikaları ve yatırımcı güveni gibi alanlarda yaptığı hatalar, Türkiye ekonomisini daha kırılgan hale getirmiştir. Bu makalede, Mehmet Şimşek’in hatalı ekonomi politikaları incelenecek ve bunların Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecektir.

1. Yüksek Faiz Politikasının Geç ve Yetersiz Uygulanması

Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra “rasyonel politikalara dönüş” mesajı vererek yabancı yatırımcıların güvenini kazanmayı hedeflemiştir. Ancak bu süreçte enflasyonun kontrol altına alınması için gerekli faiz artırımlarının geç ve yetersiz şekilde uygulanması, TL’nin değer kaybetmesine ve enflasyonun daha da yükselmesine neden olmuştur.

Yanlış Adımlar:

• Merkez Bankası’nın Geç Müdahalesi: Enflasyonun hızla yükseldiği bir dönemde faiz artışları geciktirilmiş, bu da TL’nin hızla değer kaybetmesine yol açmıştır.

• Yatırımcı Beklentilerinin Kırılması: Piyasalar, hızlı ve kararlı faiz artırımları beklerken, faiz artışları kademeli olarak yapılmış ve piyasaların güvenini tam olarak sağlayamamıştır.

• Faiz-Politika Uyumsuzluğu: Mehmet Şimşek’in “faizleri artırarak enflasyonu düşüreceğiz” söylemi ile piyasanın beklediği agresif faiz artışları örtüşmemiş, bu da TL’nin istikrarsız kalmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak, faiz artışlarının zamanında ve güçlü bir şekilde yapılmaması, dolar kurunu kontrol altına almakta yetersiz kalmış ve enflasyonun daha da yükselmesine neden olmuştur.

2. Döviz Kuru Üzerindeki Başarısız Politikalar

Mehmet Şimşek, göreve geldiğinde serbest piyasa ekonomisine vurgu yaparak döviz kurunu piyasanın belirlemesine izin vereceğini ifade etti. Ancak, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve rezerv kayıpları, uyguladığı politikaların başarısız olduğunu gösterdi.

Yanlış Adımlar:

• Kur Korumalı Mevduatın (KKM) Devam Ettirilmesi: Mehmet Şimşek, KKM uygulamasını hemen sonlandırmak yerine, tedrici olarak azaltma yolunu seçti. Ancak bu süreç, döviz kurlarında belirsizlik yarattı ve Merkez Bankası’nın rezervlerini olumsuz etkiledi.

• Rezerv Kaybına Yol Açan Müdahaleler: Merkez Bankası, Mehmet Şimşek döneminde de döviz piyasalarına müdahale etmek zorunda kaldı. Özellikle seçim sonrası hızla değer kaybeden TL’yi desteklemek için ciddi miktarda rezerv satışı yapıldı. Bu durum, rezervlerin hızla erimesine ve TL’nin daha kırılgan hale gelmesine neden oldu.

• Sermaye Kontrollerine Yakın Adımlar: Mehmet Şimşek, serbest piyasa kurallarını benimsediğini söylese de, bankalara ve şirketlere döviz alım satımında çeşitli sınırlamalar getirilmesi, piyasanın öngörülebilirliğini azalttı ve yatırımcı güvenini zedeledi.

Sonuç olarak, döviz kurları üzerindeki başarısız yönetim anlayışı ve baskılanan kur ile bir türlü serbest kalamayan serbest piyasa ekonomisi..