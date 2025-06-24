'Hata yaptım' telefonu Galatasaray'da buzları eritecek mi?

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'Hata yaptım' telefonu Galatasaray'da buzları eritecek mi?

Galatasaray'ın tartışmalı 10 numarası Nicolo Zaniolo'nun Okan Buruk ile telefonda görüşerek yeni sezonda kendisine şans verilmesini istediği öğrenildi.

Son şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor.

Geçen sezonun ilk yarısında Atalanta'ya, 2. yarısında da Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili de belirsizlik sürüyor. İtalyan yıldızın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la bir telefon konuşması yaptığı öğrenildi.

25 yaşındaki 10 numaranın Okan Buruk'a, "Tercihlerimde hata yaptım. Artık Galatasaray için savaşmak istiyorum" dediği ve tecrübeli çalıştırıcıdan yeni sezon öncesi şans istediği belirtildi.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun yeni sezonda kadroda olup olmayacağı Okan Buruk'un vereceği karar göre netlik kazanacak.

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