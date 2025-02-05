Hatalı araç park eden 241 sürücüye ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatalı araç park eden 241 sürücüye ceza yağdı

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetimleri sonucunda hatalı araç park ederek kural ihlali yapan 241 sürücüye ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla ekiplerce karayolu üzerlerinde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve diğer kamu alanlarında oluşturulan park alanları kontrol edildi.

Ayrıca, yine karayolu üzerinde vatandaşların kullandığı yaya geçitleri üzerine ve rampaların önüne ikinci sıraya hatalı araç park ederek kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, trafik kurallarına uymayan 241 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Hatalı araç park eden 241 sürücüye ceza yağdı

Hatalı araç park eden 241 sürücüye ceza yağdı

Hatalı araç park eden 241 sürücüye ceza yağdı

Hatalı araç park eden 241 sürücüye ceza yağdı

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