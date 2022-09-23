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Hatalı döndü kazaya neden oldu

Eskişehir’de ticari taksinin trafik kurallarına uymayarak hatalı dönüşü kazaya neden oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:16
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Hatalı döndü kazaya neden oldu

Hatalı döndü kazaya neden oldu
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İHA
Kaza, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ters şeride dönüş yapmak isteyen 26 T 0020 plakalı ticari taksi, seyir halindeki 35 ADE 298 plakalı otomobile çarptı.

Hatalı dönüş ile meydana gelen trafik kazası sonucu her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Maddi hasar ile atlatılan kaza sonucu caddede trafik sıkışıklığı meydana geldi.

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