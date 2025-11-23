Adana'da sürücüsünün sollama yaptığı otomobil, başka bir araca çarparak taklalar attı. Sürücü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. 01 LG 091 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yapan sürücüsünün kontrolünden çıkarak sağındaki otomobile çarptı. Ardından savrulan otomobil, taklalar atarak refüje çıktı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.