Hatalı yerleştirilen implanta karşı uzmanından uyarı

Uzman Diş Hekimi ve Ağız ve Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, hatalı uygulanan dental implantların, ağızdaki sağlam dişlerde ciddi kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu. Özkan, "Yanlış konumlandırılmış bir implant, sağlam komşu dişleri çürütür, köklerini kırar, çene kemiğini iltihaplandırır ve ana dişi kaybettirir" dedi.

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş implantları doğru uygulandığında eksik dişlerin estetik ve fonksiyonel olarak tamamlanmasında etkili bir tedavi yöntemi sunarken, yanlış planlama ve uygulamalarda ağızdaki sağlam dişlerin kaybına yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, hatalı yerleştirilen implantların, çene kemiğinden komşu diş köklerine kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

"SAĞLAM DİŞLER ZARAR GÖRMEYE BAŞLAR"

Hatalı planlama ve uygulamaların, sadece implanta değil, komşu doğal dişlere de ciddi zarar verdiğine de dikkat çeken Özkan, "Eksik dişin telafisinde yapılan implanttaki her hata domino taşı etkisi oluşturur. Başarısız implantların yanındaki sağlam dişlerde çürük, diş kırığı, diş kök erimesi, çene kemik erimesi ve iltihaplanması, periodontitis (ileri dişeti hastalığı), perikoronitis (implant çevresi iltihabı) ve hatta ana komşu diş kaybına neden olabilir. Yanlış implant tasarımı diş sağlığını tehlikeye atıyor. Yapılan son bilimsel araştırmalar, implant uygulamalarında dikkat edilmeyen detayların, özellikle de implant üstü kaplamaların yan komşu dişlerle temas bozuklukları ve dengesiz çiğneme kuvveti yüklemeleri komşu dişlerde ciddi hasarlara neden olduğunu ortaya koyuyor. Eylül 2024'de yapılan son bilimsel çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; implantlara komşu olan dişlerin, ağızdaki implanta komşuluğu olmayan dişlere kıyasla çok daha yüksek oranda kaybedildiği tespit edildi. Yüzde 45,2 diş kök kırıkları, yüzde 28,9 diş çürükleri, yüzde 24,1 periodontitis ve yüzde 51,9 diş kaybı en sık görülen komplikasyonlar arasında. Dental implantlar, estetik ve çiğneme işlevi açısından uzun vadeli başarı sağlar. Ancak implantların yanlış konumlandırılması, yanlış eğimde yerleştirilmesi, yan komşu dişle arasında uygun mesafenin korunmaması ve bu sayede ağız biyomekaniğinin göz ardı edilmesi durumunda, komşu sağlam dişler zarar görmeye başlar. Özellikle implant ile doğal diş arasındaki mesafenin 1 mm'den az olması, o bölgede çene kemik erimesini başlatır, bu da zamanla dişeti çekilmesine, dişin çürümesine ya da diş kökünün kırılmasına yol açabilir" diye konuştu.

"HER İMPLANT MARKASI AYNI KALİTEYE SAHİP DEĞİLDİR"

İmplantın cerrahi bir işlem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"İmplant tek başına değerlendirilemez. İmplant üstü kaplamaların aldığı çiğneme yükleri, implant çevresi dişeti ve çene kemiği dokular, komşu dişlerin konumu ve eğimi, kemik yoğunluğu gibi çok sayıda faktör bütüncül olarak analiz edilmelidir. Aksi halde sadece yeni yapılan implant değil, yanındaki doğal diş de riske girer. Hatta sağlam dişlerin önce çatlamasına, sonra kırılmasına ve sonunda çekilmesine neden olabilir. İmplant planlaması kritik olduğu kadar implant operasyonunda ve ardından yapılan implant üstü kaplama yapılması esnasında göz önünde bulundurulan kriterler de oldukça önemlidir. İmplant tedavisi cerrahi bir işlemdir. Her implant markası aynı kaliteye sahip değildir. Bilimsel verilerle desteklenen, uzun dönem başarıları kanıtlanmış implantlar kullanılmalıdır. Ayrıca implant operasyonu mutlaka steril şartlarda ve tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanılan implantın kemiğe uyumu, implantın yan komşu dişle olan mesafesi, konumu ve eğimi, implant üstü kaplamanın yan komşu dişle uyumu hastanın uzun vadeli ağız sağlığını doğrudan etkiler. Cerrahi teknik gerektiren bir işlem olan implant uygulamasında rastgele marka seçimi ya da uygun olmayan şartlarda yapılan uygulamalar, hem implantın hem de komşu dişlerin sağlığını tehdit eder."

"HASSAS ŞEKİLDE KOORDİNE EDİLMELİDİR"

Başarısız implantlardan kaynaklı komşu diş kayıplarını önlemek için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, "Çene kemik ölçümü, özel kemik ölçücü el aletleriyle veya gerekirse ileri 3D tomografi ile implant planlaması yapılmalı. İmplant-doğal diş mesafesi en az 2 milimetre olmalı. Komşu dişlerin sinir sağlığı (endodontik durum) detaylı incelenmeli. Hem implant çevresi hem de komşu dişeti sağlığı tam sağlıklı olmalı. İmplant eğimi ve konumu implant üstü kaplamaya gelen çiğneme yük dağılımını dengeli olacak şekilde planlanmalı. Düzenli diş hekimi muayene kontrolleri önemsenmeli. Ağızda eksik diş varlığında, implant planlanmadan önce ağızdaki var olan dişlerin çiğnemedeki dengeli yük dağılımının sağlanması için diş tedavileri yapılmalı. İmplant markası seçiminde, bilimsel olarak kanıtlanmış ve uzun vadeli sonuçları bilinen markalardan seçilmeli. Operasyon steril şartlarda mümkünse steril ameliyathane şartlarında, deneyimli hekimlerce yapılması tavsiye edilebilir. İmplant operasyonu cerrahi açıdan ve implant üstü kaplama protetik olarak hassas şekilde koordine edilmelidir" şeklinde konuştu.

"İMPLANT YAPTIRIRKEN SAĞLAM DİŞİ FEDA ETMEYİN"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özkan, "İmplant yaptırırken sağlam dişi feda etmeyin. İmplant yerleştirirken, iki sağlam dişi feda etmek istemiyorsak disiplinli planlama ve deneyim şarttır. Diş hekimliğinde gerçek başarı sadece implantın tutması değil, çevresindeki doğal dişlerin de uzun yıllar boyunca sağlıklı kalmasıdır. İyi bir implant, komşu dişleri korur. Kötü planlanmış bir implant ise en sağlam dişi bile kaybettirir" ifadelerini kullandı.