Hatamı ombudsmana ihbar ettim

19 Ağustos 2025’te yayınlanan, “Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı” başlıklı yazımdan sonra ertesi gün peş peşe açıklamalar geldi.

Etik gazetecilik anlayışım ile haberin altına üç açıklamayı da aynen koydum. Buradan da bir kez daha okumayanlar için duyuruyorum.

Korkut Eken'den açıklama:

Değerli okurlarım yazımda adı geçen Korkut Eken aradı ve şunları söyledi:

"Ben hayatımda tekneye hiç binmedim. Böyle bir buluşma da bilmiyorum. Orada da yokum. Doğru değil."

Mehmet Ağar'dan açıklama:

"Milletvekili olduğumuz dönemde Özlem Çerçioğlu ile odalarımız yan yanaydı ve tanışırdık. Beni eşiyle birlikte cezaevinde ziyaret ettiler. Onun dışında tek bir kez daha görüşmedim. Aydın Şafak Gazetesinin haberi tamamen gerçek dışıdır. Haberin yayınlandığından haberim olmadı. Senin yazından haberim olduğu için iddiaların gerçek dışı olduğunu söylüyorum."

Didim eski Belediye Başkanı Deniz Atabay’dan Açıklama:

“Yazınızda bahsettiğiniz kişilerle öyle bir yat buluşması hiç bir zaman gerçekleşmemiştir. Korkut Eken Bey ile hayatımda hiç karşılaşmadım. Tolga Ağar'la sadece telefonda bir sefer merhabalaşmıştık, o da yanındaki kişiyi tanıyor olmam hasebiyle gerçekleşmişti. Ama bahsettiğiniz şekliyle “emir eri” tabiri bana çok ağır geldi.10 yıl görev yaptım Genel Başkanım dahil kimsenin emir eri olmadım. Sadece Mustafa Kemal’in kurduğu partimin neferi oldum, hepsi bu kadar.

Aydın Şafak’a gelince yaptıkları gazeteciliği ve karakterlerini tüm Aydın halkı bilir. Kendileri bana yazdıkları bir çok yazıdan ve iftiradan dolayı mahkumiyetler almışlardır. Saygılarımla.”

Değerli okurlarım,

Alıntıladığım haber için Aydın Şafak Gazetesinden Yaşar Yıldırım’a yayınlamadan önce, “Açıklama geldi mi bu haberinize” diye sordum; “Hayır gelmedi yanıtı aldım.”

Google ve Aydın Büyükşehir Belediyesi web sitesinden aradım ama açıklama göremedim.

Benim köşe yazımdan da alıntılayan medya kuruluşları ile kendilerinden teyit almadan yanlış bilgiyi yayınladığım için Eken, Ağar ve Atabay’dan özür diliyorum.

Değerli okurlarım,

Gazeteciliğe, Haziran 1980'de Cumhuriyet'te başlayan ve “Medya Ombudsmanı” olan Faruk Bildirici ile 12 Eylül sonrası başlayan dostluğum vardır.

“Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı” başlıklı ve taraf açıklamaları ile güncellediğim yazımı Faruk’a göndererek değerlendirmesini istedim.

Bildirici’nin değerlendirmesini sunuyorum:

“Mehmet Ağar aracılık etmemişse…”

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP’den AKP’ye geçişine Mehmet Ağar’ın aracılık ettiğini yazdı.

Özlem Çerçioğlu ve Didim eski Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar ve Korkut Eken ile Didim'de bir yatta toplantılar yaptığını belirtiyor; bu bilgilerin kaynağının yerel Aydın Şafak gazetesi olduğunu da vurguluyordu.

Fakat yazıda adı geçen Mehmet Ağar, Korkut Eken ve A. Deniz Atabay, arayarak bu bilgileri yalanladılar. Uğuroğlu da her üçünün açıklamasını yazısına ekledi. İyi de yaptı, düzeltmiş oldu.

Uğuroğlu sonra da beni arayarak, bu konuyu etik açıdan incelememi istedi. Anlaşılan haberin yerel medyada günler önce yayımlanmasına rağmen tarafların açıklama yapmamasına güvenmiş; adı geçen kişilerden kontrol etmeden alıntılamış.

Kuşkusuz Ağar ve Eken, o haberleri duymamış olabilir. Ancak Aydın ve Didim belediyelerinin yerel medyada çıkan böyle bir haberle ilgili açıklama yapması gerekirdi. Açıklama yapmamaları ciddi bir eksiklik. Fakat ilk de değil.

Aydın Şafak gazetesi, Özgür Özel’in, CHP’deki törende Çerçioğlu’nun elini sıkmadığını yazmıştı; belediye onu da yalanlamadı. Ama sonra tokalaştıklarını gösteren fotoğraf çıktı.

İlgililerin açıklama yapmamış olması, -hele de yerel medyadaki- bir haberin doğru olduğunu kanıtlamaz. Hem de kişileri zan altında bırakan bir haber söz konusu. O nedenle Uğuroğlu’nun da alıntılarken kendisinin de kaynağından kontrol etmesi gerekirdi.

Bu değerlendirmemi Uğuroğlu’na da ilettim; değerli bir iş birliği oldu. Bu yazımı köşesinde yayımlayacak ve de taraflardan özür dileyecek. Bizim meslekte yanlıştan kaçamayabiliyoruz ama önemli olan ders almak, yanlışı mesleğimiz adına artı değere dönüştürmek…”

Faruk’un bu açıklaması yazılarını gönderdiği web sitelerinde yayınlanacak.

Ombudsmana kendisini ihbar eden belki de ilk gazeteci olarak eleştirilmemin ve özür dilememin huzurunu yaşayacağım.