HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

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T.C.

HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/190 Esas

DAVALI : LAMIA ABDALLAOUI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma günü 25/06/2024 saat: 10:00'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme tensip tutanağı ile duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.