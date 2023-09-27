HATAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2023 / 00:01

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T.C. HATAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/26 Esas

Davacı CEM YILDIRIM ile davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davaya konu olan Hatay ili Antakya ilçesi Maraşboğazı mahallesi, Sancı deresi mevkinde bulunan Kuzeyi Orman, Güneyi 103 ada 1 nolu parsel,Batısı İsmail Soyak ve Doğusu Orman ve Cem Yıldırım'a ait parselle çevrili olan zeytinlik niteliği taşıyan taşınmazın davacı Cem Yıldırım adınaTAPUYA TESCİLİNE karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Hatay 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/26 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 11/09/2023