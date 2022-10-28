Hatay Altınözü SYDV işçi alacak

Hatay Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal yardım inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Askerlik görevini yapmış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfuz cüzdanı fotokopisi,
Mezuniyet belgesi,
Adli sicil kaydı,
Aile kayıt örneği,
KPSS sonuç belgesi.
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