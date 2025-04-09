Hatay asayiş operasyonu; 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Hatay asayiş operasyonu; 3 tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda, 3 kişi yakalandı, adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık suçundan 2 Yıl 5 Ay 5 Gün hapis cezasıyla aranan İ.D., ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma- taşıma ve bulundurma suçundan hakkında 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ile dolandırıcılık suçundan aranan A.A. yakalandı.

aw428958-01.jpg

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

aw428958-02.jpg

aw428958-03.jpg

Son Haberler
Ahmet Özer'in kayyum davasında flaş gelişme!
Ahmet Özer'in kayyum davasında flaş gelişme!
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Büyükelçisini kabul etti
Güler, Pakistan Büyükelçisi Cüneyd'i kabul etti
Sarallar suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Sarallar suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
Uzmanı tarih vererek uyardı! Hava buz gibi olacak, kar tekrar geliyor
Uzmanı tarih vererek uyardı! Hava buz gibi olacak, kar tekrar geliyor