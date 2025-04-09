Hatay asayiş operasyonu; 3 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık suçundan 2 Yıl 5 Ay 5 Gün hapis cezasıyla aranan İ.D., ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma- taşıma ve bulundurma suçundan hakkında 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ile dolandırıcılık suçundan aranan A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.