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Hatay Belen SYDV işçi alacak

Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olan 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:02
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Hatay Belen SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olan 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel durumu olmamak

Erkek personel adayları için askerlikle ilişiği olmamak

Erkek personel adayları için en az B sınıfı ehliyeti olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

25 – 55 yaş arasında olmak

Son 1 yıldır Belen ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Sürücü belgesi

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