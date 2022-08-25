Hatay Belen SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olan 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel durumu olmamak

Erkek personel adayları için askerlikle ilişiği olmamak

Erkek personel adayları için en az B sınıfı ehliyeti olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

25 – 55 yaş arasında olmak

Son 1 yıldır Belen ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Sürücü belgesi