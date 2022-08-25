Hatay Belen SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olan 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Çalışmasına engel durumu olmamak
Erkek personel adayları için askerlikle ilişiği olmamak
Erkek personel adayları için en az B sınıfı ehliyeti olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
25 – 55 yaş arasında olmak
Son 1 yıldır Belen ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Adli sicil belgesi
1 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Sürücü belgesi
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