﻿Hatay Belen SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

Erkekler için askerlikten muaf olmak

Erkek personelin en az B sınıfı ehliyete sahip olması

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

20-50 yaş arasında olmak

Son 6 aydır Belen ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

1 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Ehliyet