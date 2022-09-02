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Hatay Belen SYDV işçi alacak

Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 08:59
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Hatay Belen SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

Erkekler için askerlikten muaf olmak

Erkek personelin en az B sınıfı ehliyete sahip olması

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

20-50 yaş arasında olmak

Son 6 aydır Belen ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

1 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Ehliyet

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