﻿Hatay Belen SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Hatay Belen SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
Erkekler için askerlikten muaf olmak
Erkek personelin en az B sınıfı ehliyete sahip olması
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
20-50 yaş arasında olmak
Son 6 aydır Belen ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Diploma
1 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Ehliyet
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