Hatay'ın kızları ilk maçında kazandı

Hatay ekibi rakibini 75-62 mağlup etti. Maçta Hatay ekibinde Gatling ve Prince öne çıkan isimler oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sinem Tetik, Burak Durmuş, Selena Gamze Öget Çerçi

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 10, Davis 10, Gizem Mürüvet Uca 12, Özge Kavurmacıoğlu 3, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız, Tuğçe Turus, Cannon 27

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 8, Ayşe Cora 8, Büşra Akgün, Şelale Kepenç 2, Prints 6, Tuğçe Canıtez 8, Gizem Başaran Turan, Prince 19, Gatling 21

1. Periyot: 12-21

Devre: 24-47

3. Periyot: 42-57