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Hatay Büyükşehir Belediyesi, numarataj hizmetine yeniden başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), adres kayıt sistemi olan 'Numarataj' hizmetine, deprem sonrası yıkılan belediye binası yerine farklı adreslerde yeniden başladı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:57
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, numarataj hizmetine yeniden başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, numarataj hizmetine yeniden başladı
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ANKA'da yer alan habere göre, Deprem sonrası geçici olarak WhatsApp hatları üzerinden hizmet veren HBB Numarataj birimi, şu anda aktif olarak; Antakya EXPO alanı, İskenderun EXPO alanı, Dörtyol HATSU Binası, Arsuz Karaağaç hizmet binası, Erzin Ek Hizmet Binası, Reyhanlı HATSU binası, Kırıkhan ilçesinde İstiklal Anaokulu, Dörtyol, Payas ve Yayladağı HATSU binalarında hizmet veriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Numarataj ofislerine tapu bilgileri ile gelinmesi halinde vatandaşların güncel adres bilgisi ile parsel bilgisinin de eşleştirildiği 'adres bilgi kartı' oluşturulup anında veriliyor.

HBB ayrıca Erzin, Kumlu, Reyhanlı, Kırıkhan, Altınözü, Yayladağı ve Hassa ilçelerinde levhalandırma işlemlerine de başlayacak.

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