﻿Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Global Aviation Services personel alacak

Mühendis Uçak \ Makine \ Elektrik \ Enerji \ Bilgisayar, Teknisyen Uçak \ Makine \ Elektrik \ Enerji \ Bilgisayar, Havaalanında Uçak İşleyicisi, Havaalanında Bagaj İşleyicisi, Havalimanında Otobüs Sürme Deneyimi Olan Şoför, Rampa-Bagaj Görevlisi, Kış Hizmetleri Çalışanı, Check-in Görevlisi Servis, Bagaj Soruşturma Görevlisi, VIP Asistanı, VIP Hizmetleri Dahili Servis alanlarında başvurular alınıyor.

Adaylar başvurularını [email protected] mail adresinden yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Havaalanında uçak işleyicisi, havaalanında bagaj işleyicisi, deneyimli otobüs şoförü, havaalanında bagaj görevlisi, kışlık servis çalışanları, check-in görevlisi, servis bagaj soruşturma görevlisi, vip asistanı, vip hizmetleri dahili servis görevlisi alımı olmak üzere 9 branştaki şartlar şu şekildedir:

Almanca bilgisi, Ehliyet, Tıbbi uygunluk ve fiziksel esneklik, Suç kaydı olmaması, Sağlığa uygunluk, Dönen vardiyalı çalışma için uygunluk, İyi derecede ingilizce bilgisi, Tamamlanmış mesleki eğitim, havaalanında yerel tecrübesi aranmaktadır.

Havaalanında Uçak İşleyicisi için Konuşma ve yazmada Almanca dil bilgisi, B sınıfı ehliyet, Çalışkanlık ve Doğruluk, Motivasyon ve öğrenmeye istekli olma, Sorumluluk duygusu, Dönen vardiyalı çalışma için uygunluk, Sağlığa uygunluk, Suç kaydı olmaması isteniyor.

Havaalanında Bagaj İşleyicisi için Konuşma ve yazmada Almanca dil bilgisi, B sınıfı ehliyeti tercih edilir. Çalışkanlık ve Doğruluk, Dönen vardiyalı çalışma için uygunluk, Tecrübe kapasitesi, Sağlığa uygunluk, Suç kaydı olmaması isteniyor.

Havalimanı Otobüs Sürme Deneyimli Olan Şoför için Geçerli kategori D/DE ehliyeti ve geçerli sürücü kartı, BKRFQG'YE göre temel yeterlilik 95, İyi derecede Almanca bilgisi ve temel ingilizce bilgisi, Bakımlı görünüm ve kusursuz tavır, Mükemmel hizmet hazırlığı, Dönen vardiyalarda çalışmaya istekli olma, Fiziksel esneklik ve sağlık zindeliği, Suç kaydı olmaması isteniyor.

Rampa Bagaj Görevlisi için Tamamlanmış teknik veya ticari mesleki eğitim, Ortaokul mezuniyeti, İyi derecede sözlü ve yazılı Almanca ve İngilizce bilgisi, B sınıfı sürücü belgesi, İyi PC kullanıcı becerilerinin yanı sıra ekran ve vardiyalı çalışma uygunluğu, Uçak veya yolcu taşıma deneyimi bir avantajdır. Analitik düşünme becerileri, kendine güvenen tavır ve müşteri odaklı davranış, Stresli durumlarda baskı altında çalışabilme ve karmaşık iş süreçlerinde bağımsız çalışabilme becerisi istenmektedir.

Kış Hizmetinde Çalışan için Konuşma ve yazmada iyi derecede Almanca bilgisi, Olumlu arka plan kontrolü, B Sınıfı ehliyet ve boş zamanlarında bir araba, Kasım ayından Mart ayına kadar kış aylarında kullanılabilirlik, En az %70 başarı oranına sahip bir havacılık güvenliği eğitim kursuna başarılı katılım, Önlüğü veya manevra alanı ehliyetini başarıyla geçmek, Motivasyon ve öğrenmeye istekli olma, Sorumluluk duygusu, Dönen vardiyalarda çalışmaya istekli olma, Çok iyi algı, Sağlık yeteneği, Egzersiz kapasitesi, Çalışkanlık ve Doğruluk, Bir takımda çalışabilme becerisi gerekiyor.

Check-In Görevlisi için Tamamlanmış mesleki eğitim veya eşdeğer eğitim düzeyi, İyi derecede sözlü ve yazılı Almanca ve İngilizce, Bakımlı görünüm, Daha fazla yabancı dil bilgisi, PC kullanım becerileri, B sınıfı ehliyet ve araba, Yüksek esneklik ve diplomasi, Yüksek derecede sorumluluk duygusu, Dönen vardiyalı çalışma için uygunluk, Sağlık yeteneği Suç kaydı olmaması isteniyor.

Servis Bagaj Soruşturma Görevlisi için Ayırt edici müşteri odaklılık ve sosyallik, İyi derecede sözlü ve yazılı Almanca ve ingilizce bilgisi, Bağımsız çalışabilme becerisi, Çatışma ile başa çıkma ve sorunları çözme becerisi, Bakımlı görünüm ve kusursuz tavır, PC uygulamaları kullanarak bilgi, Döner vardiya çalışması, Suç kaydı olmaması isteniyor.

VIP Asistanı için doğrudan müşteri teması ile profesyonel deneyim, Farklı müşteri ve hizmet yönelimi, Diğer kültürlerden insanlara karşı hoşgörü ve empati ile birlikte diplomatik beceriler, Bakımlı görünüm ve kusursuz tavır, Kendine güvenen, nazik ve temsili tavır, Esneklik ve iyi anlayış, Koordinasyon ve güçlü takım becerileri için yetenek, Atılganlık, çatışma ve eleştiri becerileri, Fiziksel ve zihinsel esneklik, Vardiyalı çalışma için uygunluk, İyi PC becerileri, Çok iyi Almanca ve ingilizce bilgisi, Sınıf 3 ehliyet/önlük ehliyeti yolcu taşıma lisansı istenmektedir.

VIP Hizmetleri Dahili Servis için İç satış deneyimi, Yüksek öz motivasyon, verimlilik, bağımsızlık, Kendine güvenen, nazik ve temsili tavır, Farklı müşteri ve hizmet yönelimi, Çok iyi iletişim ve ifade becerileri, Diğer kültürlerden insanlara karşı hoşgörü ve empati ile birlikte diplomatik beceriler, Yapılandırılmış çalışma şekli, Esneklik, güvenilirlik, bir takımda çalışabilme becerisi, Çok iyi yazılı ve sözlü Almanca ve ingilizce becerileri gerekmektedir.