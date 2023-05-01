Hatay Büyükşehir'den depremzedelerin istihdamı için iş birliği

ANKA'da yer alan haberde, proje ile hem büyükşehir ve ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde iş gücü ihtiyacı ve özel sektörün iş talepleri karşılanacak hem de deprem sebebiyle işsiz kalmış depremzedelerin iş gücü piyasasına erişimi sağlanmış olacak.

Ayrıca proje ile depremzedelerin, hizmet, imalat, tarım, bilişim gibi sektörlerdeki tecrübelerinin devamı için imkân sağlanacak. Özellikle mobil belediye mutfaklarında oluşturulacak istihdam ile sıcak yemek teminin sürdürülebilmesi, psikososyal destek etkinlikleri ile proje yararlanıcılarının iyilik hallerinin arttırılması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

İMZA TÖRENİ 2 MAYIS SALI GÜNÜ

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çadırlarda çalışacak personel için imza töreni, 2 Mayıs Salı günü 14.30’da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın katılımıyla Antakya EXPO’da gerçekleşecek. Törene, proje kapsamında istihdam edilecek 40 depremzede de katılacak