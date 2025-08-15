Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara: Rica ve lütfen sınırını çoktan aştık!

Mehmet BURGAÇ - HATAY / YENİÇAĞ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren Yolbulan Metal fabrikasında, Öz Çelik-İş Sendikası’na bağlı işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev, 421 gündür devam ediyor. 20 Haziran 2024’te başlayan bu grev, Türkiye’nin ve dünyanın en uzun süren grevlerinden biri olarak tarihe geçti. İşçilerin, işverenin %50-60 zam teklifine karşılık %130 zam talebiyle sürdürdüğü mücadele, ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığına karşı bir direniş sembolü haline geldi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 421 gündür grevde olan Yolbulan Metal işçilerini ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Daha önce grevin 54. gününde ve 113. gününde de işçilere destek için fabrika önüne gelen Kara, bu kez de işçilerin hak arayışına dikkat çekti. Ziyarette, Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör ile bir araya gelen Kara, işçilerin taleplerini dinledi ve mücadelelerine destek sözü verdi.

421 gündür grevde olan Öz Çelik- İş Sendikası üyesi Yolbulan Metal işçilerini ziyaretinde konuşan Hatay CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara;

"Emekçilerimiz, son derece makul bir talebin kabul edilmesi için, bir yıldan uzun süredir direnişte.

Bugüne kadar siyasi parti ayrımı yapmadan; milletvekilleri ve belediye başkanlarımızla birlikte arabuluculuk yaptık; müzakere masasının kurulmasını sağlamaya çalıştık. Fakat işveren ne yazık ki bu masaya oturmayı ve insanca bir ücret ödemeyi bir türlü kabul etmedi.

Bu anlaşmazlığın daha fazla uzamasının ne işçilerimize ne işverene hiçbir yararı yoktur. Yolbulan emekçileri artık hak ettikleri, insan onuruna yaraşır ücrete kavuşmalıdır.

Grevin sonlanması için işveren tarafından daha fazla anlayış ve uzlaşmacılık beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi alınteriyle geçinenlerin partisidir; alınterinin hakkını savunmaya da her yerde ve her zaman devam edecektir. Bugüne kadar Yolbulan emekçileriyle dayanışma gösteren milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürü borç biliriz" açıklamasında bulundu.