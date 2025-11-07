Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Koçören Mahallesi'nde inşa edilen 3 bin 722 afet konutu, 11 ticaret merkezi ve 3 cami, deprem mağdurlarına güvenli ve modern yaşam alanları sunmayı hedefledi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, projenin altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da eş zamanlı olarak ilerlediği belirtildi.

Hatay Valiliği'nin sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden paylaşılan bilgilere göre, bu devasa yatırımla bölge sakinlerinin deprem travmasını geride bırakarak, yaşanabilir ve dayanıklı yapılara kavuşması amaçlanıyor.

Konutlar, modern mimari standartlara uygun olarak tasarlanırken, ticaret merkezleri de yerel ekonomiyi canlandırmaya yönelik ticari fırsatlar yaratacak.Proje sahasında incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yetkililerden brifing alarak gelinen son durumu yakından takip etti.

Vali Masatlı, "Bu projeler, Hatay'ımızın geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri. Vatandaşlarımızın en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.