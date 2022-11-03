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Hatay Erzin Belediyesi 1 işçi alacak

Hatay Erzin Belediyesi 1 işçi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:22
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Hatay Erzin Belediyesi 1 işçi alacak

Hatay Erzin Belediyesi 1 işçi alacak
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Hatay Erzin Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak usta kebapçı alınacak.

Son başvuru tarihi 16 Kasım 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş 60 yaşını doldurmamış olmak,

Kamı haklarından mahrum olmamak,

Askerlik görevini yapmış olmak,

Hatay Erzin’de ikamet etmek.

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