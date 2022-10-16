﻿Hatay Hassa SYDV işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Hatay Hassa SYDV, 2 adet temizlik personeli olarak çalışacak geçici işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi: 18 Ekim 2022.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanunu'nun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güvenlik kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklıma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
Bayan adaylar için okuryazar olmak erkek adaylar için lise mezunu olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 25-50 yaş arasında olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalık halinin bulunmaması
Proje temizlik işlemleri hasta ilçesi ve mahallelerinde vatandaşların hanelerinde yapılacağından seyahat engeli bulunmamak
Erkek adaylar için temizlik işlerini yapabiliyor olmak ve en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olup iyi derecede araç kullanıyor olmak
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak
Başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıldır Hassa ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
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