Hatay Hassa’da afet konutları yükseliyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde yapımı süren afet konutlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, Akbez ve Aktepe Mahalleleri'nde inşaat sahalarında incelemelerde bulundu.

Deprem felaketinin ardından Hatay'da yürütülen ihya ve inşa çalışmalarda afet konutları hızla yükseliyor. Yapılan projeler kapsamında Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde 295 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi, Aktepe Mahallesi'nde ise 327 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Akbez ve Aktepe Mahalleleri'nde yapımı süren afet konutlarını yerinde inceleyen Vali Masatlı, yetkililerden bilgi aldı. Vali Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların önemine dikkat çekerek, vatandaşlara modern ve sağlıklı yaşam alanları sunulacağını ifade etti.