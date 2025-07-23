Hatay jandarması 1 milyonluk klima hırsızlığını engelledi

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay jandarması 1 milyonluk klima hırsızlığını engelledi

Arsuz'da TOKİ inşaatına ait klimaların çalınmasıyla ilgili yürütülen süreç sonuçlandı.

Halit İRİ - HATAY / YENİÇAĞ

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince;

21 Temmuz 2025 günü Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi’nde TOKİ inşaatına ait klimaların çalınması olayıyla ilgili yürütülen titiz çalışmalar sonucu olay aydınlatıldı.

Güvenlik kameraları, PTS kayıtları ve kiralık araç araştırmalarıyla yapılan incelemede; C.A., V.A. ve M.A. isimli şahısların olaya karıştığı belirlenirken şüphelilerin aynı firmaya daha önce 5 kez hırsızlık yaptığı, çalınan klimaların Şanlıurfa/Suruç’taki bir iş yerine gönderilip satıldığı tespit edildi.

JASAT ekipleri tarafından piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 30 klima ünitesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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