Hatay jandarması 1 milyonluk klima hırsızlığını engelledi

Halit İRİ - HATAY / YENİÇAĞ

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince;

21 Temmuz 2025 günü Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi’nde TOKİ inşaatına ait klimaların çalınması olayıyla ilgili yürütülen titiz çalışmalar sonucu olay aydınlatıldı.

Güvenlik kameraları, PTS kayıtları ve kiralık araç araştırmalarıyla yapılan incelemede; C.A., V.A. ve M.A. isimli şahısların olaya karıştığı belirlenirken şüphelilerin aynı firmaya daha önce 5 kez hırsızlık yaptığı, çalınan klimaların Şanlıurfa/Suruç’taki bir iş yerine gönderilip satıldığı tespit edildi.

JASAT ekipleri tarafından piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 30 klima ünitesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



