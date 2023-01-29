﻿Hatay Kırıkhan’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mahallesi 148 ada 1 parsel F Blok 4 Kat 10 Nolu bağımsız bölüm Ana Taş,Yüzölçümü 13.377,37 m² Ana taşınmazı Niteliği arsa bağımsız Bölüm Niteliği mesken Arsa payı / payda 22000/3798820 olan taşınmaz satışa konu edilmiştir.

Taşınmaz Kırıkhan Belediyesi hudutlarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olduğu , konut imar şartlarına haiz olduğu, imar yoluna isabet etmediği, alt yapı hizmetleri bakımından belediye hizmetlerinden faydalandığı belirlenmiştir. Parsel üzerinde toplam 7 bloklu yapı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu F blokta zemin+ 8 normal katlı yapı olduğu ve toplamda 18 Adet mesken bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yapıya ilişkin ruhsat, proje vb bulunmamaktadır. Taşınmaz 4 oda ve 1 salon ile 2 balkon, banyo diğer alanlar ile ortak alanlar hariç yaklaşık 195 m² kullanım alanına sahiptir.

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