29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hatay Kırıkhan’da icradan satılık daire

T.C. Kırıkhan İcra Dairesi tarafından Hatay Kırıkhan'da 4+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 10:50
Takip Et

Hatay Kırıkhan’da icradan satılık daire

Hatay Kırıkhan’da icradan satılık daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hatay İli Kırıkhan İlçesi Karataş Mahallesi 148 ada 1 parsel F Blok 4 Kat 10 Nolu bağımsız bölüm Ana Taş,Yüzölçümü 13.377,37 m² Ana taşınmazı Niteliği arsa bağımsız Bölüm Niteliği mesken Arsa payı / payda 22000/3798820 olan taşınmaz satışa konu edilmiştir.
Taşınmaz Kırıkhan Belediyesi hudutlarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olduğu , konut imar şartlarına haiz olduğu, imar yoluna isabet etmediği, alt yapı hizmetleri bakımından belediye hizmetlerinden faydalandığı belirlenmiştir. Parsel üzerinde toplam 7 bloklu yapı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu F blokta zemin+ 8 normal katlı yapı olduğu ve toplamda 18 Adet mesken bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yapıya ilişkin ruhsat, proje vb bulunmamaktadır. Taşınmaz 4 oda ve 1 salon ile 2 balkon, banyo diğer alanlar ile ortak alanlar hariç yaklaşık 195 m² kullanım alanına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
2
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
3
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?
4
﻿AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?
﻿AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
5
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
6
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
7
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
﻿Sivas'ta kar yağışı başladı. Evler 'Hobbit' evlerine döndü
﻿Sivas'ta kar yağışı başladı. Evler 'Hobbit' evlerine döndü
﻿Sivas'ta kar yağışı başladı. Evler 'Hobbit' evlerine döndü
﻿Van'da kar yağışı! 345 yerleşim yerine ulaşım yok
﻿Van'da kar yağışı! 345 yerleşim yerine ulaşım yok
﻿Van'da kar yağışı! 345 yerleşim yerine ulaşım yok
﻿Hatay Kırıkhan’da icradan satılık daire
﻿Hatay Kırıkhan’da icradan satılık daire
﻿Hatay Kırıkhan’da icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.