Hatay Meclisi’nden tarihi karar: İdlib ve Lazkiye kardeş şehir oldu!

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nı Defne Belediyesi Defne Evi’nde gerçekleştirdi. HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün liderliğinde yapılan toplantıda, 54 gündem maddesi ve gündem dışı konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 2024 Mali Yılı kesin hesabı, bütçe aktarımları, AYKOME ücret tarifesi güncellemesi, toplu taşıma hizmeti verenlere gelir ve kilometre başına destek ödemeleri, Payas ilçesi toplu taşıma ihalesi için encümene yetki verilmesi, M plaka geç vize işlemleri, Arsuz-Antakya toplu taşıma hizmeti, şartlı bağışların kabulü, imar uygulamaları ve komisyon raporları ele alındı. Ayrıca, Hatay ile Suriye’nin İdlib ve Lazkiye şehirleri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve ortak hizmet projeleri yürütülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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İDLİB VE LAZKİYE, HATAY’IN KARDEŞ ŞEHİRLERİ OLDU

Meclis, Hatay ile İdlib ve Lazkiye arasında dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolünü onayladı. HBB Başkanı Öntürk, “Suriye’de mezhep ve din ayrımı olmadan kardeşçe bir yaşam istiyoruz. İdlib ve Lazkiye’de bilgi ve birikimlerimizle dost Suriye’nin yanındayız. Türkiye, tarih boyunca mazlumların yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Suriye’nin altyapısı için tüm imkanlarımızla destek sunacağız” dedi.

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Öntürk, Suriye’nin polemiğe alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.