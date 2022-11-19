Hatay merkezli 'change araç' operasyonu: 15 araç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı veya hacizli araçların parçalarının değiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 15 araç ele geçirildi.
Hatay'a getirilen araçlar, yediemin otoparkına götürüldü.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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