19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay merkezli 'change araç' operasyonu: 15 araç ele geçirildi

Hatay merkezli 'change araç' operasyonu: 15 araç ele geçirildi

Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 araç ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 22:27
Takip Et

Hatay merkezli 'change araç' operasyonu: 15 araç ele geçirildi

Hatay merkezli 'change araç' operasyonu: 15 araç ele geçirildi
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı veya hacizli araçların parçalarının değiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 15 araç ele geçirildi.

Hatay'a getirilen araçlar, yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
1
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
2
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Survivor Berna öyle bir yerine dövme yaptırdı ki. Görenlerin nefesi kesildi
3
﻿Survivor Berna öyle bir yerine dövme yaptırdı ki. Görenlerin nefesi kesildi
﻿Survivor Berna öyle bir yerine dövme yaptırdı ki. Görenlerin nefesi kesildi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
4
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
5
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
6
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Cin çıkarmaya çalışan cinci hoca Suriyeli adamı boğularak öldürdü
﻿Cin çıkarmaya çalışan cinci hoca Suriyeli adamı boğularak öldürdü
﻿Cin çıkarmaya çalışan cinci hoca Suriyeli adamı boğularak öldürdü
﻿İran lideri Hamaney: Bu kötülüklere son verilecek
﻿İran lideri Hamaney: Bu kötülüklere son verilecek
﻿İran lideri Hamaney: Bu kötülüklere son verilecek
﻿Yine bir scooter kazası. Genç kıza yolcu treni çarptı
﻿Yine bir scooter kazası. Genç kıza yolcu treni çarptı
﻿Yine bir scooter kazası. Genç kıza yolcu treni çarptı
﻿Samsun'da feci kaza. İki otomobil çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı
﻿Samsun'da feci kaza. İki otomobil çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı
﻿Samsun'da feci kaza. İki otomobil çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.