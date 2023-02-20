20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü

Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü

Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem, Antalya’nın Alanya ilçesinde de hissedildi. İlçedeki depremzedeler ve vatandaşlar sokağa döküldü.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:35
Takip Et

Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü

Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
+
Aa
-

(İHA) - AFAD'ın verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde, yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

3 dakika arayla meydana gelen depremler, Antalya’nın Alanya ilçesinde de hissedildi. Deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlar, büyük bir korku ve panikle kendilerini sokağa attı.

Depremzede bir kadın ise panikle balkondan atladığını söyledi. Otellerde kalan depremzedeler de kendilerini dışarı atarken, büyük bir korku yaşadıklarını belirttiler. Bazı vatandaşların ise evcil hayvanları ile dışarda olduğu gözlemlendi.

İlçe merkezinde birçok vatandaşın sokaklara çıktığı görüldü.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
2
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
4
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
5
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
6
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
7
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿Diyanet'ten sonra bir fetva da İsmailağa Cemaati'nden. Konu depremzede çocuklar
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿ Hatay merkezli iki deprem Alanya’yı da sokağa döktü
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Konferans Ligi'nde oynanan Trabzonspor-Basel maçının gelirleri bağışlandı
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Hatay'da depremde yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye getirildi
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
﻿Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Hatay depremi açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.