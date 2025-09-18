Hatay sağlıkta yeniden yükseliyor: Deprem sonrası yatırımlar hız kazandı

YENİÇAĞ - Hatay / Mehmet Burgaç

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan büyük depremin ardından sağlık alanında yapılan yatırımları ve geleceğe dair projeksiyonları kamuoyuyla paylaştı. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, hem mevcut durumu hem de sağlık sistemini daha dirençli hale getirmek için atılan adımları ayrıntılarıyla açıkladı.

Deprem öncesinde Hatay'da 11 devlet hastanesi bulunurken, bu hastanelerin toplam yatak kapasitesi 2.772 idi. Depremin ardından bazı sağlık tesisleri hasar görmesine rağmen, yeni projelerle sağlık altyapısının çok daha güçlü bir noktaya ulaşması hedefleniyor. Şu an kent genelinde 15 hastane ve 2.563 yatak kapasitesi bulunuyor.

Dr. Sıtkı Sönmez, açıklamasında Gülderen mevkiinde inşa edilecek 1.000 yataklı ve Narlıca Mahallesi'nde planlanan 500 yataklı hastane projeleriyle birlikte toplam yatak kapasitesinin 4.063'e çıkarılacağını belirtti. Ayrıca, yalnızca genel hastanelerle değil, ihtiyaca özel sağlık merkezleriyle de sağlık altyapısının güçlendirileceğini vurguladı.

Bu kapsamda;

Psikiyatri Hastanesi,

Fizik Tedavi Hastanesi,

Solunum Yolları Hastalıkları Hastanesi (özellikle asbest maruziyetine karşı)

gibi ihtisas hastanelerinin planlaması yapılmış durumda. Bu merkezler, deprem sonrası ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına odaklanacak.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİYLE YIĞILMALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)'nin önemine dikkat çekti. Bu doğrultuda:

Dünya Bankası kredisiyle 36 yeni ASM,

Japonya merkezli JİKA STK'sının desteğiyle 11 ASM

olmak üzere toplam 47 yeni Aile Sağlığı Merkezi hayata geçirilecek. Bu merkezler, birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlayacak.

80 YAŞ ÜSTÜ HASTALARA YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ

Evde Sağlık Hizmetleri de Hatay’da aktif şekilde sürdürülüyor. Özellikle 80 yaş üstü bireylere yönelik muayene ve tedavi hizmetleri, doğrudan vatandaşların ikametgahlarında verilmeye devam ediyor. Dr. Sıtkı Sönmez, bu uygulamanın hem hasta güvenliği hem de erişilebilirlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, afetin ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelinin katkısıyla, Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, sağlık altyapısının sadece yeniden inşa edilmediğini, aynı zamanda geleceğe daha sağlam temellerle hazırlandığını vurguladı.