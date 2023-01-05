Hatay Samandağ’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Hatay İli, Samandağ İlçesi, Cemal Gürsel Mahallesi, Bustan Fahura Mevkii, 1514 Ada, 1 Parsel, 2. kat 7 numaralı Nolu Bağımsız Bölüm Dosyamıza sunulan bilirkişi raporuna göre: İmar Durumu: Samandağ Belediyesi Cemal Gürsel Mahallesi 1514 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmaz imar planı içinde ticaret + konut alanı olarak bitişik beş kat olarak planlı olduğu, Kadastral Değerlendirme: Parselin batısı yol, kuzeyi yol, doğusu yol, güneyi 1514 ada 2 parsel ile çevrilidir, Taşınmaz içerisinde A harfi ile gösterilen yapı mevcut olduğu görülmüştür. Gayrimenkule Ulaşım ve Yol Tarifi: Cemal Gürsel Mah. sınırları içindedir. İmar yoluna cephesi bulunmaktadır, Samandağ Belediyesine 600 mt, Hükümet Konağına 600 mt, Samandağ Devlet hastanesine 400 mt mesafededir. Bölge sosyo ekonomik açıdan orta gelir düzeyi gurubuna hitap eden yerleşim bölgesindedir. Bölgede teknik altyapı ve belediye hizmetleri mevcuttur. Ana Gayrimenkul Fiziksel Özellikleri: Geometrik olarak yamuk şeklindedir. parsel topografik olarak düz bir yapısına sahip olup, yol kotunda yer almaktadır. Parsel üzerinde Zemin+2 kat şeklinde yapı bulunmaktadır.

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