Yağışın şiddetiyle ilçelerin ana arterleri ile ara yolları su altında kaldı, günlük yaşam ciddi şekilde sekteye uğradı.

Akşamüstü aniden bastıran yağmur, rüzgarın da etkisiyle ilçelerde kaosa yol açtı.

Ana caddelerdeki birikintiler nedeniyle sürücüler araçlarını zor bela hareket ettirebilirken, bazı otomobiller yollarda yığılıp kaldı.

Bölgedeki pek çok dükkan ve ticari mekan da suların istilasına uğrayarak hasar gördü.Yetkililer, yağışın yarattığı su baskınlarını bertaraf etmek üzere belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Pompa ve temizlik çalışmalarıyla yolların normale döndürülmesi için yoğun çaba sarf edildi.