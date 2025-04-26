Hatay tabelalarında 'T' harfleri neden yok belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay tabelalarında 'T' harfleri neden yok belli oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki 'T' harflerinin yer aldığı tabelaların belediye ekipleri tarafından yenileceği öğrenildi.

İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 geçit trafikte büyük kolaylık sağlıyor ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

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Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin 'T' harflerinin yokluğu merak uyandırmıştı. Yapılan araştırmalarda tabelalardaki 'T' harflerinin logo yenileme çalışması sonrası belediye ekipleri tarafından söküldüğü öğrenildi. Merak konusu olan tabelaların Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde değiştirileceği öğrenildi.

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