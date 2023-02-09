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Deprem bölgesine 4 tır daha ihtiyaç malzemesi gönderildi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve sanayiciler, Hatay ve Adıyaman'a 4 tır ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:15
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Hatay ve Adıyaman'a 4 tır daha ihtiyaç malzemesi gönderildi

Deprem bölgesine 4 tır daha ihtiyaç malzemesi gönderildi
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen ve 10 binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremler sonrasında Türkiye'de büyük bir seferberlik başladı.

İHA’nın haberine göre, bu seferberliğe MTOSB de destek verdi. MTOSB Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda MTOSB sanayicileri el ele vererek temel gıda ürünleri başta olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda 4 tır dolusu ürünleri Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine ulaştırdı.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yaptığı açıklamada, "10 ilimizde yaşanan afet nedeni ile oldukça üzgünüz. Türkiye adeta tek yumruk olmuş durumda. Bizler de MTSOB olarak tüm imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumdayız.

Bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Devletimiz ve milletimizle el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız. Metanetli olup birbirimize sarılmaktan başka çaremiz yok. MTOSB olarak gerek yardım kolileri gerekse geçici barınma alanları olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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