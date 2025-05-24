Hatay ve Mersin Kent Konseyi kardeş oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay ve Mersin Kent Konseyi kardeş oldu

Hatay Kent Konseyi ile Mersin Kent Konseyi iş birliklerini güçlendirmek amacıyla somut bir adım attı.

Mehmet Burgaç/ Defne

Hatay ve Mersin Kent Konseyleri, Türkiye Kent Konseyleri Birliği çatısı altında önemli bir iş birliğine imza atarak "Kardeş Kent Konseyi Protokolü"nü hayata geçirdi.

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Mersin Kent Konseyi'nin davetiyle Mersin'e giden Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ortak protokolü imzaladı.

Toplantıya, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Hatay Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yapar ve her iki kent konseyinin yürütme üyeleri katıldı.

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Protokol kapsamında, özellikle 6 Şubat depremi sonrası süreçte Mersin Kent Konseyi'nin Hatay'a verdiği desteklerin devam ettirilmesi ve bu bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ortak projeler belirlenerek iki kent arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerinin artırılması planlanıyor.

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