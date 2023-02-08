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Hatay yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz

Hatay’da gönüllü kurtarma ekiplerinin ekipman eksikliği nedeniyle çalışamadığı belirtilirken bazı köy ve mahallelere hiçbir ekibin gitmediği söyleniyor. Bize ulaşan ve göçük altında yardım bekleyen bazı vatandaşların bilgileri şöyle...

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 02:25
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Hatay yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz

Hatay yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz
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Meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay’da vatandaşlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

HATAY’DA YARDIM BEKLEYEN VATANDAŞLAR

Adıyaman'da yardım bekleyen vatandaşların bilgileri şöyle:

- General Şükrü Kanatlı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi Mustafa Arıman Sokak Hatay Antakya enkaz altında bir aile kurtarılmayı bekliyor

- Altınçay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Genç Apartmanı No 9 Antakya/Hatay (Ölmez ailesi)

- Gazi Mah. Adnan Menderes Cad. No:111 Cemil Çapar Apt. Antakya/Hatay (Durdu Ailesi)

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