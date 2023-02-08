Hatay yardım bekliyor. Enkaz altındaki yurttaşların adres bilgilerini paylaşıyoruz

Meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay’da vatandaşlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.
HATAY’DA YARDIM BEKLEYEN VATANDAŞLAR
Adıyaman'da yardım bekleyen vatandaşların bilgileri şöyle:
- General Şükrü Kanatlı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi Mustafa Arıman Sokak Hatay Antakya enkaz altında bir aile kurtarılmayı bekliyor
- Altınçay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Genç Apartmanı No 9 Antakya/Hatay (Ölmez ailesi)
- Gazi Mah. Adnan Menderes Cad. No:111 Cemil Çapar Apt. Antakya/Hatay (Durdu Ailesi)
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