Hatay'a kaçak yollarla girip depremzede çadırına yerleştiler

Hatay’a kaçak yollarla giren sığınmacılar, depremzedeler için kurulan çadırları işgal etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken video büyük tepki topladı.

Hatay'a kaçak yollarla girip depremzede çadırına yerleştiler

Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilimizdeki binalar yıkılmış onca insan hayatını kaybetmişti.

Deprem bölgelerine binlerce çadır, gıda yardımları giderken, bazı depremzede vatandaşlarımız kalacak çadır bulamamış arabalarında veya ağır hasarlı binalarda kalarak canlarını tehlikeye atmıştı.

Depremden etkilenen 10 ilimizden biri olan Hatay’da çekilen görüntülerde, Hatay’a kaçak yollarla giren sığınmacılar, depremzedelerin kaldığı çadırları işgal ederek oralarda yaşamaya başladı.

Çevredeki depremzedeleri rahatsız eden sığınmacılar, izinsiz bir şekilde çadırlara yerleşip burada yaşamlarını sürdürüyor.

UTANMADAN VİDEO ÇEKİP PAYLAŞIM YAPIYORLAR

Depremzedelerin kaldıkları çadırlara yerleşen kaçak sığınmacılar, sosyal medya hesaplarından çadırdaki görüntülerini paylaşarak diğer sığınmacıları da Hatay’a davet ettiler.

AKP’nin yürüttüğü düzensiz göçmen politikasının eseri olan kaçak sığınmacılar, Hatay’da örgütlenerek hırsızlık, gasp ve taciz olaylarına karışıyor.

Video sosyal medyada gündem oldu.

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