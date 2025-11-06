Plakası tespit edilemeyen bir otomobilde ele geçirilen 10 ruhsatsız tabanca, araçtaki iki şüphelinin tutuklanmasına yol açtı
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli hareketler üzerine Defne'deki uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta detaylı arama yapan polisler, arka koltuğun altında gizlenmiş bir çuvalın içinden 10 adet kayıt dışı tabanca çıkardı.
Olay yerinde gözaltına alınan İ.G. ve E.G. isimli şüpheliler, sorgularının ardından adli makamlara çıkarıldı.
Savcılık talimatıyla mahkemeye sevk edilen zanlılar, hakim karşısında ifade vererek suçlamaları kabul etmedi. Ancak delillerin ağırlığı karşısında tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildiler.