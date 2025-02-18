Hatay'da 110 bin adet makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
Hatay'da 110 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 110 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde motosikletli yunus polis ekiplerince durdurulan M.K., M.S.G., Y.Ç., İ.H.B. ile A.S. adlı şahıslardan 11 koli içerisinde toplam 110 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

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Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılırken, kullandıkları araca ise trafik yönünden 4 bin 512 lira para cezası uygulandı.

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