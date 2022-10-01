Hatay'da 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde E.O'nun ev ve eklentilerinde sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine arama yaptı.
Aramada, bidonlar içerisinde 3 bin 750 litre sahte içki, kazan ve damıtma cihazı bulundu.
Gözaltına alınan ev sahibi E.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
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