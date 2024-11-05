Hatay'da 3 depremzede konteyneri yandı

Kaynak: İHA
Hatay'da 3 depremzede konteyneri yandı

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner yanarak kül oldu.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki geçici yaşam merkezinde meydana geldi. Depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerin alevlere teslim olduğu yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı düşünüldü. Kısa sürede alevler yükselerek yan taraftaki başka bir konteynere de sıçradı.

aw322466-01.jpg

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve toplamda 3 konteyner zarar gördü. Dumandan etkilenen vatandaşlara itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti; ancak yaralanan olmadığı öğrenildi.

Son Haberler
Gözler kafa kafaya giden ABD seçimlerinde. Trump mı? Harris mi?
Gözler kafa kafaya giden ABD seçimlerinde. Trump mı? Harris mi?
BDDK, 3 bankaya faaliyet izni verdi
BDDK, 3 bankaya faaliyet izni verdi
Hatay'da 3 depremzede konteyneri yandı
Hatay'da 3 depremzede konteyneri yandı
Olimpiyatlara damga vuran Imane Khelif erkekmiş! Raporla ispatlandı
Olimpiyatlara damga vuran Imane Khelif erkekmiş! Raporla ispatlandı
Kaza yapıp kaçan sürücü 11 yaşındaki çocuğu ezdi
Kaza yapıp kaçan sürücü 11 yaşındaki çocuğu ezdi