Hatay'da 3 depremzede konteyneri yandı

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki geçici yaşam merkezinde meydana geldi. Depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerin alevlere teslim olduğu yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı düşünüldü. Kısa sürede alevler yükselerek yan taraftaki başka bir konteynere de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve toplamda 3 konteyner zarar gördü. Dumandan etkilenen vatandaşlara itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti; ancak yaralanan olmadığı öğrenildi.