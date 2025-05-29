Hatay'da 34 kilo et imha edildi

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve salgınlarının önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kontroller yapıldı. Yapılan yol kontrolleri esnasında; uygun şartlar altında taşınmayan ve hayvansal ürünlerin sevki esnasında bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan bir araçta ele 34 kilogram et imha edildi. İlgili şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; tüm ilçelerde insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.