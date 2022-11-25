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Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 372 paket bandrolsüz çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 15:10
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Hatay’da 372 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’da kaçak sigara operasyonu
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan aramada 372 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında Numuneevler Mahallesinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine K.A.’nın ikametinde ve iş yerinde 372 paket bandrolsüz çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak K.A. hakkında adli işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

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