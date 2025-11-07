Hatay’ın Defne ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.35’te meydana gelen depremin merkez üssü Defne ilçesi. 13,22 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer vatandaşları depreme dayanıklı binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde (2023) 10 il yıkılmış; Hatay'da 21.910 vatandaş hayatını kaybederken, 30.762 kişi yaralabmıştı. Bölgede vatandaşlar konteyner ve çadırlarda kalmaya devam ediyor.