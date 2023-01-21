AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bugün saat 17.27’de oldu.
AFAD, depremin derinliğini 18,05 kilometre, büyüklüğünü de 4.1 olarak duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bugün saat 17.27’de oldu.
AFAD, depremin derinliğini 18,05 kilometre, büyüklüğünü de 4.1 olarak duyurdu.
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