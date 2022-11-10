10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fidan son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı! Ağaca asılı bulunmuştu

Fidan son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı! Ağaca asılı bulunmuştu

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 5 gündür aranan ve portakal bahçesinde cansız bedeni bulunan Fidan Tunç (14), memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 17:48
Takip Et

Hatay'da 5 gündür aranan ve portakal bahçesinde cansız bedeni bulunan 14 yaşındaki Fidan Tunç memleketi Şanlıurfa'da tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Fidan son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı! Ağaca asılı bulunmuştu
+
Aa
-

İlçede ailesi ile tarım işçiliği yapan Fidan Tunç, 5 gün önce iddiaya göre bir portakal bahçesinde çalıştığı sırada kayboldu. Tunç'un ailesi, bir süre sonra kayıp başvurusunda bulundu. Dronla da aranan Tunç, dün Karahöyük mevkisi Botaş yolu üzerindeki bir narenciye bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Tunç'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar ettiği üzerinde durulan Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otopsisi tamamlanan Tunç'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Morgdan alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
6
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿İngiliz istihbarat binası önündeki şüpheli paket alarmı
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿Güvenlikçinin parmağını kopartan kadına 5 ay 25 gün hapis
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
﻿New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.